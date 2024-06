Résultat des européennes au Temple-de-Bretagne : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse socio-économique du Temple-de-Bretagne : perspectives électorales

La démographie et le contexte socio-économique du Temple-de-Bretagne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,49% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 635 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,91%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,92%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Temple-de-Bretagne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,0% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.