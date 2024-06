13:25 - Le poids démographique et économique des Aix-d'Angillon aux élections européennes

Devant le bureau de vote des Aix-d'Angillon, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 035 logements pour 1 872 habitants, la densité de la commune est de 129 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 223 foyers fiscaux. Dans la localité, 26 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 34,93 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 46,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 858,02 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Les Aix-d'Angillon manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.