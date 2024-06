Résultat des européennes aux Allues : l'élection 2024 en direct

13:26 - Les Allues : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et la situation socio-économique des Allues façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 2,44% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 56,74% de population active et une densité de population de 21 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (89,83%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 600 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,18% et d'une population étrangère de 12,63% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 88,01%, comme aux Allues, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.