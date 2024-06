Résultat des européennes aux Deux Alpes : l'élection 2024 en direct

13:25 - Comment la composition démographique des Deux Alpes façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique des Deux Alpes définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Dans la commune, 16,99% des résidents sont des enfants, et 4,79% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (10,77%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 658 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,58% et d'une population étrangère de 9,01% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 84,17%, comme aux Deux Alpes, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.