Résultat des européennes aux Gonds : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les Gonds : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact aura la population des Gonds sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 16,29% des résidents sont des enfants, et 31,9% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 794 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,29%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Gonds mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,71% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.