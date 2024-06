Résultat des européennes à Longueville : l'élection 2024 en direct

13:27 - Longueville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Longueville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,57% et une densité de population de 324 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (29,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 465 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,52% et d'une population étrangère de 10,91% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Longueville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,44% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.