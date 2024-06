Résultat des européennes à Loué : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections européennes à Loué : un éclairage démographique

Dans la ville de Loué, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,95% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,03%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 668 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Loué mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.