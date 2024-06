Résultat des européennes à Mametz : l'élection 2024 en direct

13:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mametz

La démographie et le contexte socio-économique de Mametz déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 208 hab par km² et 46,22% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,91% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2114,55 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 832 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,0%) et le nombre de résidences HLM (6,17% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Mametz mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.