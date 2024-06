Résultat des européennes à Massiac : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les défis socio-économiques de Massiac et leurs implications électorales

Quelle influence la population de Massiac exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 13,6% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 35,31% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (59,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 700 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,4%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,43%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Massiac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,23% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.