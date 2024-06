Résultat des européennes à Ménesplet : l'élection 2024 en direct

13:27 - L'avenir européen se décide aussi à Ménesplet

Comment la population de Ménesplet peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 16,85% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,05% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,82%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 706 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,83%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,28%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ménesplet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,03% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.