Résultat des européennes à Méry : l'élection 2024 en direct

13:26 - Méry : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans les rues de Méry, le scrutin est en cours. Dotée de 900 logements pour 2 135 habitants, la densité de la ville est de 177 habitants par km². L'existence de 257 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,13 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 33,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 455 € par an, la ville désire plus de prospérité. À Méry, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.