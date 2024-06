Résultat des européennes à Mirebeau-sur-Bèze : l'élection 2024 en direct

En direct

13:23 - Les enjeux locaux de Mirebeau-sur-Bèze : tour d'horizon démographique Dans la ville de Mirebeau-sur-Bèze, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,04%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 694 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,02%) et le nombre de résidences HLM (13,29% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Mirebeau-sur-Bèze mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,47% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Mirebeau-sur-Bèze : état des lieuxde la participation Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 48,97% des inscrits sur les listes électorales de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d'Or), à comparer avec une participation de 43,05% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Mirebeau-sur-Bèze, 70,8% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Mirebeau-sur-Bèze À Mirebeau-sur-Bèze, l'une des clés des européennes sera indiscutablement la participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,57% au premier tour. Au second tour, 55,91% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mirebeau-sur-Bèze ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,73% des votants de la ville. L'abstention était de 21,67% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.