Résultat des européennes à Mommenheim : l'élection 2024 en direct

Tendances démographiques et électorales à Mommenheim : ce qu'il faut retenir

Dans la ville de Mommenheim, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,72%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (68,39%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 618 €/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 790 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,52%) et le nombre de résidences HLM (3,34% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Mommenheim mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,07% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.