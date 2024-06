Résultat des européennes à Mons : l'élection 2024 en direct

13:28 - Démographie et politique à Mons, un lien étroit

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Mons comme partout ailleurs. Avec ses 40,66% de cadres pour 1 820 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 138 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 18,5 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,49 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 50,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 62,69 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Mons incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.