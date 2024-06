Résultat des européennes à Montbizot : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les défis socio-économiques de Montbizot et leurs implications électorales

Quelle influence la population de Montbizot exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,06%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,87%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 567 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,81%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Montbizot mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,55% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.