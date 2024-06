Résultat des européennes à Montbron : l'élection 2024 en direct

13:24 - Montbron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La structure démographique et socio-économique de Montbron détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 47 hab par km² et un taux de chômage de 13,0%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 002 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 833 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,09%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Montbron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,03% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.