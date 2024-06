Résultat des européennes à Monticello : l'élection 2024 en direct

13:25 - Monticello : élections européennes et dynamiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Monticello façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,87%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (54,3%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 828 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,20% et d'une population étrangère de 6,65% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 50,66%, comme à Monticello, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.