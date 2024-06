Résultat des européennes à Montmélian : l'élection 2024 en direct

13:09 - Montmélian et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Montmélian déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 722 hab/km² et un taux de chômage de 13,97%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (77,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 033 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 13,07% et d'une population immigrée de 16,68% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Montmélian mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,18% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.