Résultat des européennes à Mothern : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les données démographiques de Mothern révèlent les tendances électorales Dans les rues de Mothern, le scrutin est en cours. Avec ses 1 915 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 89 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 610 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (84,3 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Mothern forme une communauté diversifiée, avec ses 273 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,3%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2066,92 euros par mois. À Mothern, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux européennes à Mothern : facteurs et implications Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 46,89% au niveau de Mothern, contre une abstention de 57,25% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Mothern Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Mothern ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,45% au premier tour et seulement 44,35% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,97% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 78,29% au premier tour, ce qui représentait 1 060 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.