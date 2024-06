Résultat des européennes à Murat : l'élection 2024 en direct

13:26 - Murat : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quelle influence la population de Murat exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 11,4% des résidents sont des enfants, et 14,99% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (43,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 728 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (23,88%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (15,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Murat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,16% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.