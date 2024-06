Résultat des européennes à Neussargues en Pinatelle : l'élection 2024 en direct

13:27 - Neussargues en Pinatelle : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La démographie et le contexte socio-économique de Neussargues en Pinatelle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,99% et une densité de population de 137 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 13,57% d'agriculteurs pour 1 653 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,55%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,27%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 19,15%, comme à Neussargues en Pinatelle, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.