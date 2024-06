Résultat des européennes à Ogy-Montoy-Flanville : l'élection 2024 en direct

13:28 - Comment la composition démographique d'Ogy-Montoy-Flanville façonne les résultats électoraux ?

Les données démographiques et socio-économiques d'Ogy-Montoy-Flanville révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 268 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,45%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (93,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 682 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,28%) et le nombre de résidences HLM (0,67% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ogy-Montoy-Flanville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.