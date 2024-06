Résultat des européennes à Ormes : l'élection 2024 en direct

13:09 - Les données démographiques d'Ormes révèlent les tendances électorales

À Ormes, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,2%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 538 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,08%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,27%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ormes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,78% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.