Résultat des européennes à Parthenay-de-Bretagne : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les enjeux locaux de Parthenay-de-Bretagne : tour d'horizon démographique

Quel impact aura la population de Parthenay-de-Bretagne sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 44% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,54%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (70,77%) souligne l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 660 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) révèle des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,01%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,96% à Parthenay-de-Bretagne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.