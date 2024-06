Résultat des européennes à Pédernec : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Pédernec comme partout en France. Dotée de 997 logements pour 1 874 habitants, la densité de la ville est de 69 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 111 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,54 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 33,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 709,15 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour résumer, Pédernec incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Pédernec

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Pédernec ? La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Pédernec . En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 456 personnes en âge de voter dans la ville, 22,34% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,54% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.