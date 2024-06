Résultat des européennes à Perrignier : l'élection 2024 en direct

13:26 - Le poids démographique et économique de Perrignier aux européennes

La composition démographique et socio-économique de Perrignier détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 21,44% des résidents sont des enfants, et 20,91% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 589 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,89%) et le nombre de résidences HLM (4,53% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Perrignier mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,81% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.