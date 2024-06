Résultat des européennes à Plaimpied-Givaudins : l'élection 2024 en direct

13:24 - Plaimpied-Givaudins : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les données démographiques et socio-économiques de Plaimpied-Givaudins révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 19,8% des résidents sont des enfants, et 24,39% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 136 € par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 854 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) et le nombre de résidences HLM (7,41% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Plaimpied-Givaudins mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,72% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.