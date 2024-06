Résultat des européennes à Plancher-Bas : l'élection 2024 en direct

13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plancher-Bas

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Plancher-Bas comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 863 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 92 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,94 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,18% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 600,89 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Plancher-Bas incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.