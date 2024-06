Résultat des européennes à Pleine-Fougères : l'élection 2024 en direct

13:24 - Pleine-Fougères : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la ville de Pleine-Fougères, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,26%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (75,2%) souligne le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (27,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 794 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,43%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (12,64%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Pleine-Fougères mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,72% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.