Résultat des européennes à Plœuc-L'Hermitage : l'élection 2024 en direct

Les données démographiques de Plœuc-L'Hermitage révèlent les tendances électorales

Comment les habitants de Plœuc-L'Hermitage peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,27%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (79,44%) souligne le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2004,6 €/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 737 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,24%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Plœuc-L'Hermitage mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,14% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.