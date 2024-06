Résultat des européennes à Plouézec : l'élection 2024 en direct

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Plouézec pour les européennes

La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Plouézec. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,21% au premier tour et seulement 56,5% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Plouézec ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 971 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,13% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 78,73% au second tour, ce qui représentait 2 339 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.