Résultat des européennes à Port-Sainte-Marie : l'élection 2024 en direct

13:26 - Démographie et politique à Port-Sainte-Marie, un lien étroit

Dans la commune de Port-Sainte-Marie, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec 42,19% de population active et une densité de population de 102 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 19,47% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (30,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 538 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,14% et d'une population immigrée de 20,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Port-Sainte-Marie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.