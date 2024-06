Résultat des européennes à Potigny : l'élection 2024 en direct

13:23 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Potigny

La structure démographique et socio-économique de Potigny définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,29% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 45,08% de population active et une densité de population de 483 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 694 €/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,44%) et le nombre de résidences HLM (10,66% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Potigny mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,9% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.