Résultat des européennes à Poulx : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les européennes à Poulx sont lancées

Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes 2024 à Poulx. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,13% au premier tour et seulement 46,13% au second tour. Quelle sera la participation à Poulx cette année ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 610 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,06% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,25% au premier tour, soit 2 933 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.