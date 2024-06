Résultat des européennes à Puget-Théniers : l'élection 2024 en direct

13:26 - Puget-Théniers : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les données démographiques et socio-économiques de Puget-Théniers montrent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,16%. En outre, le taux de ménages propriétaires (50,89%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (55,8%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 711 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,43%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,91%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Puget-Théniers mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,01% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.