Résultat des européennes à Rémilly : l'élection 2024 en direct

Analyse démographique des élections européennes à Rémilly

Dans la ville de Rémilly, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,85%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 734 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (2,7% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Rémilly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,69% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.