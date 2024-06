En direct

19:17 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,49% des suffrages dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,83% à Ablis, contre 22,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Ablis ? Le nombre de votes du RN sera très commenté localement pour ces élections européennes. Les sondages imaginent une liste Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 33% à Ablis, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Ablis n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les votants d'Ablis penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,88% contre 28,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,7% contre 57,3%. Le RN n'a pas plus convaincu à Ablis un mois plus tard, lors des législatives, avec 20,18% au premier tour, contre 31,13% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 58,79% sur l'unique circonscription recouvrant Ablis.

12:45 - 23,15% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Ablis Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Ablis, à 23,15%, soit 278 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,48% et Yannick Jadot à 11,57%.

11:45 - Démographie et politique à Ablis, un lien étroit Quelle influence les électeurs d'Ablis exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,54% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 132 hab/km² et 51,45% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 770 €/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 248 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,94%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ablis mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,91% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Ablis Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 3 767 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 54,12% des électeurs d'Ablis (Yvelines) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 45% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Ablis ? L'un des critères principaux des européennes sera le niveau de participation à Ablis. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Ablis (78660). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 22,06% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 20,65% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,65% au premier tour. Au deuxième tour, 53,74% des électeurs ne se sont pas déplacés.