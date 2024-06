Résultat des européennes à Abreschviller : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Abreschviller, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 12,79% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,38% pour Yannick Jadot, 1,25% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 3,61% à Abreschviller, contre 18,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Abreschviller avant les européennes Le nombre de votes du RN sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste du pays. L'avancée du RN, se qui monte déjà à 8 points entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 40% voire plus à Abreschviller ce 9 juin au soir.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Abreschviller La commune d'Abreschviller avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle il y a deux ans. La figure de l'ancien Front national terminait avec 38,13% au 1er tour. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Macron avec 57,46%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 15,51% des voix sur place, contre 48,85% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 74,38%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à Abreschviller Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 162 votants d'Abreschviller avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait enregistré 30,74% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,79% et François-Xavier Bellamy à 10,44%.

11:45 - Abreschviller aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Abreschviller, le scrutin est en cours. Dotée de 765 logements pour 1 418 habitants, la densité de la ville est de 35 hab par km². Avec 67 entreprises, Abreschviller est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 25 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 35,7 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 674,94 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Abreschviller, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Abreschviller ? L'analyse des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention représentait 48,08% des inscrits sur les listes électorales d'Abreschviller (Moselle). L'abstention était de 57,09% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Abstention à Abreschviller : que retenir des précédentes élections ? La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Abreschviller. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 77,74% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,22% au premier tour, c'est-à-dire 817 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,69% au premier tour. Au deuxième tour, 40,77% des citoyens se sont déplacés. Les jeunes générations expriment couramment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?