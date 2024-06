En direct

19:35 - Les orphelins de la gauche unie très suivis En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 9,23% à Agnos, contre 16,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Lors du premier tour des législatives à Agnos, le binôme Nupes avait en effet accumulé 38,87% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (9,23% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,44% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,6% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Agnos, un favori aux européennes ? À Agnos, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,14% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 16,84% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position en 2022 à Agnos Les électeurs d'Agnos avaient accordé à Marine Le Pen 16,84% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la fille de Jean-Marie Le Pen avec 22,21% et 19,45% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,11% contre 57,89%. Avec 15,34%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 38,87% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 85 habitants d'Agnos passés par les urnes avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, cumulait 19,14% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,67% et Yannick Jadot à 16,44%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Agnos Quel portrait faire d'Agnos, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 451 logements pour 1 041 habitants, la densité de la ville est de 107 hab/km². Ses 42 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 338 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 18,09 % des résidents sont des enfants, et 7,41 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,29% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 521,86 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Agnos, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Agnos Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 44,61% des personnes aptes à participer à une élection à Agnos avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,97% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Agnos ? L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation à Agnos. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 845 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,92% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,6% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. L'inflation est de nature à modifier les choix que feront les citoyens d'Agnos.