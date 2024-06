En direct

19:14 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Aigondigné ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Aigondigné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,6% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 10,55% à Aigondigné, contre 19,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Que vont choisir les votants d'Aigondigné ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le principal enseignement pour ces élections des députés européens 2024 localement. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Aigondigné entre Jordan Bardella en 2019 (17,42%) et Marine Le Pen en 2022 (23,27% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs d'Aigondigné plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Aigondigné lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,32%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,27%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,4% contre 61,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Aigondigné un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,16% au premier tour, contre 41,60% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme Nupes qui cumulera le plus de voix, avec 60,90% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières élections européennes à Aigondigné était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 16,01% des bulletins, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 17,42% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 19,14%, couronnée ici même.

11:45 - Aigondigné et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire d'Aigondigné, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 2 044 logements pour 4 660 habitants, la densité de la commune est de 160 habitants par km². Ses 179 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 453 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,56 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 5,9%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 300 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, à Aigondigné, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Aigondigné : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes L'analyse des résultats des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des dernières européennes, 49,81% des électeurs d'Aigondigné (Deux-Sèvres) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,69% il y a 10 ans. Y aura-t-il une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - Les élections européennes à Aigondigné sont lancées Le taux de participation sera l'un des facteurs décisifs des élections européennes à Aigondigné. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,49% au premier tour et seulement 43,81% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Aigondigné ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 584 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,75% étaient allés voter, contre une participation de 78,91% au premier tour, soit 2 828 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.