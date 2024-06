En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Aigre ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,83% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,71% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,65% pour Yannick Jadot, 2,54% pour Fabien Roussel et 2,28% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,87% à Aigre, contre 17,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 17,22% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,57% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,57% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella font espérer à Aigre A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très observé. Si dans toute la France, les sondeurs prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Résultat favorable au RN à Aigre ? Le verdict du test démocratique le plus récent semble un indicateur instructif au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très bon score pour le RN à Aigre. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 24,42% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,2% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,71%. Avec 48,8% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,2%.

12:45 - À Aigre, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le bulletin avait enregistré 29,16% des votes, soit 149 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,22% et Yannick Jadot à 9,78%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Aigre façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Aigre comme partout ailleurs. Avec ses 1 597 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 109 entreprises, Aigre permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 24 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 40,94 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 42,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 29,49% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 72,75 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Aigre incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Aigre, quelle abstention aux européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 550 inscrits sur les listes électorales à Aigre, 52,59% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 52,2% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Aigre, 55,24% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Aigre À Aigre, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles serait de nature à ramener les habitants d'Aigre vers les urnes. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 080 personnes en âge de voter dans la ville, 75,65% avaient pris part au vote. La participation était de 76,48% au second tour, c'est-à-dire 826 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.