Résultat des européennes à Aiguefonde : l'élection 2024 en direct

15:37 - Que retenir des élections européennes à Aiguefonde en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des européennes à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 34,2% des voix, contre Nathalie Loiseau à 16,11% et Yannick Jadot à 10,03%.

11:45 - Démographie et politique à Aiguefonde, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique d'Aiguefonde déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,06%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,02%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 054 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,89%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,27%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Aiguefonde mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,72% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Analyse de l'abstention aux élections européennes à Aiguefonde Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections antérieures. Au moment des européennes de 2019, 58,71% des personnes habilitées à participer à une élection à Aiguefonde avaient pris part au scrutin. La participation était de 49,52% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Aiguefonde pour les européennes L'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Aiguefonde. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,1% au premier tour. Au second tour, 50,07% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Aiguefonde cette année ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 109 personnes en âge de voter dans la commune, 76,97% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 79,61% au premier tour, soit 1 679 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.