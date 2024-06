Résultat des européennes à Ambres : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Tendance favorable au Rassemblement à Ambres ? La cité d'Ambres avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la figure de l'ancien Front national s'imposait avec 24,25% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,34% contre 52,66%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 20,52% des votes sur place, contre 28,69% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,22%).

12:45 - 23,53% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Ambres Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 23,53% des suffrages s'étaient dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Yannick Jadot à 21,3% et Nathalie Loiseau à 15,62%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi pas moins de 116 votants d'Ambres.

11:45 - Ambres : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote d'Ambres, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 036 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 77 entreprises, Ambres offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,26 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 29,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,45% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 590,56 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Ambres incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - À Ambres, quelle participation aux précédentes européennes ? Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 515 inscrits sur les listes électorales à Ambres, 62,05% étaient allés voter. Le taux de participation était de 50,98% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Ambres pour les élections européennes À Ambres, le taux d'abstention constituera un critère essentiel de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,11% au premier tour. Au deuxième tour, 55,99% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,8% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 84,09% au premier tour, ce qui représentait 745 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.