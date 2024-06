Résultat des européennes à Ambronay : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 294 habitants d'Ambronay passés par les urnes avaient préféré la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 28,43% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,86% et Yannick Jadot à 15,86%.

11:45 - Ambronay : démographie et socio-économie impactent les européennes

La structure démographique et socio-économique d'Ambronay détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec 47,32% de population active et une densité de population de 77 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,6% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2352,82 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 043 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,27%) et le nombre de résidences HLM (9,08% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Ambronay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,42% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.