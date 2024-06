En direct

19:08 - À Amilly, quels reports de voix à gauche ce soir ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 20% des voix dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,99% à Amilly, contre 22,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Amilly, une liste RN favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Amilly semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Avantage Renaissance à Amilly ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un bon démarrage pour le RN à Amilly. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 26,10% au 1er round avant un formidable 58,98% au second, lui garantissant la meilleure place à l'échelon local sur la circonscription du secteur. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,9% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,64% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,09%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,31% devant Marine Le Pen (43,69%).

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Amilly Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 27,28% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,69% et François-Xavier Bellamy à 10,02%. Le RN glanait ainsi 1165 habitants d'Amilly passés par les bureaux de vote.

11:45 - Amilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Amilly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 267 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 707 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,82 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 848 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2312,62 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,74%, annonçant une situation économique instable. En somme, Amilly incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Amilly Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 51,51% des personnes en âge de participer à une élection à Amilly s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 44,25% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Amilly ? À Amilly, le taux de participation constituera un critère fort de ces européennes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles pourrait de faire augmenter la participation à Amilly. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 27,27% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 27,14% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.