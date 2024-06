Résultat des européennes à Annot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - À Annot, que vont décider les électeurs de la gauche ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 3,46% à Annot, contre 21,38% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Annot, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,35% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Annot, entre les 21,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Annot, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens au niveau local. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Annot. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Annot penchaient pour Le Pen en 2022 Regarder le test démocratique le plus récent apparait comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très bon score pour le RN à Annot. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 31,61% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 57,18% au second, lui promettant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription de la zone. Il a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait engrangé 30,42% au 1er tour et 54,28% au deuxième dans la ville.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Annot il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les européennes à l'époque. Ladite liste avait attiré 29,81% des suffrages, soit 138 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 21,38% et Yannick Jadot à 8,86%.

11:45 - Annot et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les habitants d'Annot sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 35 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,82%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (57,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 482 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,46%) et le nombre de résidences HLM (15,46% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 34,99%, comme à Annot, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - À Annot, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, parmi les 502 inscrits sur les listes électorales à Annot, 42,69% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,6% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Annot À Annot, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,29% au premier tour. Au deuxième tour, 43,41% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Annot pour les élections européennes ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 18,11% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,03% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.