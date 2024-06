Résultat des européennes à Arbus : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Les votes de la Nupes scrutés La gauche unie aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,39% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 7,47% à Arbus, contre 22,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (8,06% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,93% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,38% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Arbus avant les européennes Les sondeurs annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 31% à Arbus, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Arbus ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,92% contre 28,21% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,86% contre 60,14%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,92% au premier tour, contre 30,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,08% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Arbus, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première position avec 22,59%, contre 21,02% pour le RN.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Arbus et leurs implications électorales Quel portrait faire d'Arbus, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 245 habitants répartis dans 538 logements, ce village présente une densité de 84 habitants par km². Ses 50 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 408 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 18,66 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,92 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,85% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 275,00 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Arbus, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Arbus Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 546 inscrits sur les listes électorales à Arbus, 42,28% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,95% il y a 10 ans. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - L'abstention aux européennes à Arbus À Arbus, le taux de participation constituera indiscutablement un critère clé de ces élections européennes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,9% au premier tour. Au deuxième tour, 49,49% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Arbus ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 15,89% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,44% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.