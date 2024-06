Résultat des européennes à Argelès-Gazost : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Argelès-Gazost : ce qu'il faut savoir

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Argelès-Gazost, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 398 logements pour 2 850 habitants, la densité de la commune est de 977 habitants par km². Ses 334 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 757 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 10,91 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 41,63 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 14,64%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 807 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Argelès-Gazost incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.