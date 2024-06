Résultat des européennes à Argentat-sur-Dordogne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Argentat-sur-Dordogne : élections européennes et dynamiques démographiques

Comment les habitants d'Argentat-sur-Dordogne peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 10,3% et une densité de population de 137 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 795 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 310 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,5%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,67%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,23%, comme à Argentat-sur-Dordogne, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.