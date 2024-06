Résultat des européennes à Aschères-le-Marché : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Aschères-le-Marché ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 18,2% à Aschères-le-Marché, contre 3,23% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Aschères-le-Marché, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,74% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Aschères-le-Marché, entre les 18,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,04% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Aschères-le-Marché pour la liste Rassemblement national ? Jordan Bardella devrait se stabiliser à 50% à Aschères-le-Marché si la situation décrite par les études sondagières à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Rassemblement à Aschères-le-Marché ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Aschères-le-Marché. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 32,18% au premier tour avant un formidable 55,91% au second (Aschères-le-Marché ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,17% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,94%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,44%, devant Emmanuel Macron à 45,56%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Aschères-le-Marché il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Aschères-le-Marché, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 35,94% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,2% et François-Xavier Bellamy à 11,98%. Si on entre dans le détail, 156 votants avaient alors été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Élections à Aschères-le-Marché : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues d'Aschères-le-Marché, les élections sont en cours. Avec ses 1 142 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 44 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 322 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,42 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 938,62 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Aschères-le-Marché, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Aschères-le-Marché : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 61,97% des inscrits sur les listes électorales d'Aschères-le-Marché avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 57,52% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Aschères-le-Marché, 58,5% des habitants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Aschères-le-Marché ? À Aschères-le-Marché, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen sera incontestablement le niveau d'abstention. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,84% dans la ville. Le taux d'abstention était de 16,43% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,13% au premier tour. Au deuxième tour, 44,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?